Киев, , 07:33 — REGNUM

Стратегию по «реинтеграции» Крыма и Донбасса начали обсуждать в команде президента Украины Владимира Зеленского с опорой на мировой правовой опыт. Об этом написал замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — отметил Рябошапка.

Рабочая группа займется, в частности, разработкой «концепции переходного правосудия» с учётом норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права. В числе приоритетов — ратификация Римского статута Международного уголовного суда, подписанного почти 20 лет назад, добавил он.

Международную практику примут во внимание из-за отсутствия «национального опыта постконфликтного урегулирования». Рябошапка уточнил, что первый пакет инициатив должен быть наработан к 2020 году.

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