Варшава, , 07:28 — REGNUM

Польша поддерживает военную миссию США в Персидском заливе и готова оказать помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает немецкий канал n-tv.

«Мы знаем, что ситуация требует ответа, — сказал министр. — (…) Возможна любая поддержка усилий США и Великобритании».

Чапутович подверг критике позицию некоторых партнеров по Европейскому союзу (ЕС) по отношению к США. По его словам, ЕС «должен быть больше открыт американским аргументам».

«Если существует раскол между Европейским союзом и США, это нехорошо для Польши и Центральной Европы, поэтому мы стараемся поддерживать трансатлантический альянс и преодолеть раскол», — сказал он.

Из членов ЕС к данному моменту только Великобритания присоединилась к военной миссии США Sentinel, заявленная цель которой — обеспечить безопасность и свободу судоходства в Персидском заливе. Лондон направил в залив два военных корабля. Германия же отклонила предложение. Берлин выступает за создание отдельной европейской наблюдательной миссии в регионе и не поддерживает американскую тактику максимального давления на Иран.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели обострились отношения между США и Ираном из-за ситуации в Персидском и Ормузском проливах. Вашингтон обвиняет Тегеран в агрессии против торговых судов и нефтяных танкеров.