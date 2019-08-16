Париж, , 07:24 — REGNUM

Сотни выходцев из Пакистана выступили с протестами в Париже против Индии, которая аннулировала конституционную автономию Кашмира, сообщает Le Figaro.

«Индия, вам никогда не удастся убить нашу мечту о свободном Кашмире», — можно было прочитать на табличке, которую нес один из протестующих.

«Мы против Индии, террористического государства, совершающего геноцид в Кашмире», — заявил журналистам активист Имран Чоудри с черной лентой на руке, потому что «независимость Индии — черный день для Кашмира».

Кашмир, в основном населенный мусульманами, с 5 августа полностью отрезан от мира. Власти Индии отменили статью 370 Конституции страны и лишили Кашмир особого статуса, что вызвало гнев Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что правительство Индии намерено развивать штат Джамму и Кашмир в тех направлениях, которые выберут местные жители.

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