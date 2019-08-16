Кызыл, , 07:21 — REGNUM

В Туве учреждена новая награда — Государственная премия главы республики «Гордость народа Тувы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказал глава Шолбан Кара-оол.

По его словам, премия будет вручаться за особые заслуги перед республикой и её многонациональным народом в развитии сельского хозяйства, образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, промышленности и дорожного хозяйства. Награду получат за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых благоприятно повлияли на социальную жизнь республики, повысили экономический потенциал нашего региона.

«Лауреатами премии могут стать не только жители республики, но и любой гражданин РФ. А также творческие коллективы и предприятия всех форм собственности», — отметили в пресс-службе.

В День республики новая награда была вручена четырём деятелям и одному творческому коллективу. Нагрудный знак премии «Гордость народа Тувы» за номером «1» был присуждён министру обороны страны Сергею Шойгу.

Напомним, Тува отмечала День республики 15 августа. Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин поздравил местных жителей с праздником, причём, сделал это на тувинском языке.

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