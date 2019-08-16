Сеул, , 07:14 — REGNUM

КНДР вновь осуществила запуск «неопознанных снарядов». Об этом 16 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, запуск первого снаряда произошел в 8:01 по местному времени, второго снаряда — в 8:16 по местному времени.

Известно, что запуск «неопознанных снарядов» производился из уезда Тхончхон, провинции Канвондо.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 230 км на высоте 30 км над землей и со скоростью около 6,1 махов.

Уезд Тхончхон провинции Канвондо находится примерно в 50 км к северу от демилитаризованной зоны.

Специалисты отметили, что запуск ракет малой дальности в непосредственной близости от границы нетипичен для КНДР.

Напомним, что военные Северной Кореи начали проводить испытательные запуски снарядов с 24 июля текущего года.