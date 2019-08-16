Челябинск, , 07:04 — REGNUM

В Челябинской области к работе приступил новый управляющий региональным отделением Уральского главного управления Банка России. С 14 августа на этот пост назначена Елена Федина.

Врио губернатора региона Алексей Текслер уже встретился с новым руководителем. Представил ему её зам. председателя Центробанка Руслан Вестеровский.

Елена Федина работает в системе Центробанка с 1990 года. Окончила финансово-экономический институт им. Куйбышева в Казани. В 2014—2017 годах она была заместителем управляющего челябинским отделением, а затем занимала должность заместителя главы Уральского главного управления ЦБ.