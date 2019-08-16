Томск, , 06:51 — REGNUM

В Томской области намерены до наступление холодов привести в порядок все мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин.

Об этом речь зашла в ходе визита главы региона в Каргасокский район, где он раскритиковал районные власти за позднее начало реконструкции памятника и стел в парке Победы. На эти работы район получил 4,4 млн рублей из областного бюджета.

«Готовясь к 75-летию Победы, областной бюджет направил в муниципалитеты 100 миллионов рублей на приведение в порядок всех мемориальных комплексов погибшим в годы Великой Отечественной. Учитывая наше короткое сибирское лето, все работы нужно завершить до холодов в этом году», — заявил он, добавив, что Каргасок будет находиться на особом контроле.

Тем временем, в Бурятии началось народное голосование по проекту памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Как сообщало ИА REGNUM, всего жителям республики предстоит выбрать из десяти вариантов.

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