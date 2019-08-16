Сеул, 16 августа 2019, 06:07 — REGNUM
Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 50,1% его соотечественников, передаёт 16 августа KBS.
По данным соцопроса, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 46,9%.
В качестве причины непопулярности среди людей нынешнего южнокорейского парламента большинство опрошенных указали деятельность оппозиционной Корейской партии свободы (48,9%). Нелояльно о работе правящей Демократической партии высказались 27,9%.
Напомним, Мун Чжэ Ин пришёл к власти в результате внеочередных выборов в Южной Корее в мае 2017 года. Они прошли раньше времени из-за импичмента предшественницы Муна Пак Кын Хе.
Президента народ Южной Кореи выбирает сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы должны состоятся в 2022 году.
Однако раньше, в 2020 году, в стране пройдут парламентские выборы: народ будет выбирать членов Национального собрания.
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