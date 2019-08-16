Сеул, , 06:07 — REGNUM

Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 50,1% его соотечественников, передаёт 16 августа KBS.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным соцопроса, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 46,9%.

В качестве причины непопулярности среди людей нынешнего южнокорейского парламента большинство опрошенных указали деятельность оппозиционной Корейской партии свободы (48,9%). Нелояльно о работе правящей Демократической партии высказались 27,9%.

Напомним, Мун Чжэ Ин пришёл к власти в результате внеочередных выборов в Южной Корее в мае 2017 года. Они прошли раньше времени из-за импичмента предшественницы Муна Пак Кын Хе.

Президента народ Южной Кореи выбирает сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы должны состоятся в 2022 году.

Однако раньше, в 2020 году, в стране пройдут парламентские выборы: народ будет выбирать членов Национального собрания.

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