Кызыл, , 06:03 — REGNUM

Министр экономического развития России Максим Орешкин на своей странице в «Инстаграм» поздравил жителей Тувы с Днём республики. При этом сделал он это на тувинском языке.

«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Хүндүлүг, эргим Тыва чонум! Сектилимден Тыва Республиканың Хүну-биле байыр чедирип тур мен!», — начал своё обращение министр.

Жители республики поблагодарили министра за внимание и уважение к республике и её культуре. Своё удивление таким поздравлением выразил и глава региона Шолбан Кара-оол.

«Честно, не ожидал и приятно удивлен! Он убежден, что все намеченное по развитию Тувы, мы непременно вместе претворим в жизнь! Он скоро приедет», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Тува отмечала День республики. Это праздник был утверждён в феврале 1999 года.

Читайте также: Тува отмечает День Республики