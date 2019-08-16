Москва, , 05:49 — REGNUM

В течение недели 28 иностранных летательных аппаратов предприняли попытку пересечь российскую границу, пишет 16 августа «Красная звезда».

По данным Минобороны РФ, российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух на перехват иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным недельной давности, 17 летательных аппаратов приближались к российским границам. Российские лётчики поднимались на их перехват 12 раз в течение недели.

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