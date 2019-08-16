Москва, 16 августа 2019, 05:49 — REGNUM
В течение недели 28 иностранных летательных аппаратов предприняли попытку пересечь российскую границу, пишет 16 августа «Красная звезда».
По данным Минобороны РФ, российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух на перехват иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным недельной давности, 17 летательных аппаратов приближались к российским границам. Российские лётчики поднимались на их перехват 12 раз в течение недели.
Читайте подробнее: К границам РФ приближались 17 летательных аппаратов
Читайте ранее в этом сюжете: Российские ракетоносцы перебазировали к границе с США