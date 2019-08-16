Каракас, 16 августа 2019, 05:39 — REGNUM
О предложении со стороны России и Китая в подготовке венесуэльской сборной к участию в Олимпиаде-2020 заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщается в его Twitter.
«Россия и Китай предложили нам особую помощь в тренировке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировки будут проводиться в Китае и в России, куда смогут приехать венесуэльские спортсмены.
Напомним, летняя Олимпиада-2020 состоится в Токио.
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