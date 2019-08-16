Вашингтон, , 05:26 — REGNUM

Задержанный в прошлый раз, в июле, иранский танкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию, поэтому те, кто имеет к нему отношение, могут получить «по заслугам», заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

В связи с тем, что 15 августа власти Гибралтара задержали, а потом отпустили иранский танкер Grace 1, который, по их мнению, вёз нефть в Сирию, Ортэгус напомнила о подобной ситуации в начале предыдущего месяца.

Представитель Госдепа сказала, что в Вашингтоне считают действия экипажа Grace 1 и хозяев танкера вредоносными, поскольку они поступили в интересах иранских военных — Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Танкер же вёз нефть в Сирию.

«Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1», — заявила Ортэгус.

Напомним, очередное задержание иранского нефтяного танкера произошло 15 августа. В Лондоне отметили, что никак не связывают это событие с инцидентом с задержанием британского танкера КСИР в июле.

Читайте также: Глава МИД Ирана объяснил, почему задержали британский танкер

Читайте ранее в этом сюжете: После инцидента с танкером Grace 1 Лондон требует от Тегерана гарантий