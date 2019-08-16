Вашингтон, , 05:02 — REGNUM

Жители США будут вынуждены проголосовать за Дональда Трампа на президентских выборах из-за экономических успехов страны. Такое заявление сделал Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает Reuters.

«У вас нет выбора, кроме как голосовать за меня. Любите вы меня или же ненавидите, но вам придется за меня проголосовать», — заявил он.

Он подчеркнул, что благодаря продуктивной работе ему удалось привести США к экономическим успехам. В частности, Трамп утверждает, что Китай уже собирается заключить справедливую торговую сделку с Соединенными Штатами и уже готов снижать пошлины на американские товары.

«Они собираются заключить сделку… Они уже снижают пошлины, кстати. Повышения цен — нет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Дональд Трамп заявил, что намерен созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином и провести с ним переговоры. В ходе разговора с журналистами Трамп подчеркнул, что экономика США совсем не пострадала от торговой войны с Китаем, а у экономики КНР начались крупные проблемы.

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