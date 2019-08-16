Конкорд, США, , 04:56 — REGNUM

О пользе своей политики для НАТО сообщил своим сторонникам в Нью-Гэмпшире американский президент Дональд Трамп.

Говоря о том, как изменился подход Североатлантического альянса к своим союзникам с его приходом к Белый дом, Трамп заявил:

«Я добился того, что НАТО платит на $100 млрд больше».

По его словам, прежде платили в большей степени Штаты, и Штаты же должны были защищать остальных. При этом ряд стран НАТО допускал нарушения обязательств перед союзниками.

И на этом фоне, отметил американский президент, некоторые члены альянса пытаются «душить США» экономически. Глава Штатов отметил, что при этом генсек альянса Йенс Столтенберг является его «поклонником».

"Он сказал, что, пока не появился президент Трамп, мы двигались к краху. Им бы очень быстро настал конец», — добавил Трамп.

Напомним, одним из первых шагов Трампа на посту президента стало ужесточение политики в отношении НАТО. Так и недавно, два месяца назад, лидер США обвинил Германию в том, что она не спешит тратиться на оборону и неполноценно участвует в финансировании альянса.

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