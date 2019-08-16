Исламабад, , 04:33 — REGNUM

Три солдата пакистанской армии и пять солдат армии Индии погибли в результате перестрелки в Кашмире, сообщает агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на заявление вооруженных сил Пакистана.

Также сообщается о двух погибших гражданских лицах. Агентство отмечает, что среди индийских военных было множество раненых. В свою очередь индийское агентство ANI опровергло информацию о гибели военнослужащих армии Индии, однако подтвердило гибель троих пакистанских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад готов ответить на любые действия Индии с удвоенной силой. Он также сообщил, что Нью-Дели готовит провокацию в Кашмире против пакистанских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Пакистана: жестко ответим на любое действие Индии