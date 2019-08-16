Вашингтон, , 03:58 — REGNUM

Кандидат в президенты США от Демпартии экс-губернатор американского штата Колорадо Джон Хикенлупер официально объявил о своем отказе участвовать в президентских выборах. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Джон Хикенлупер (cc) Gage Skidmore

«Этим утром я объявляю, что больше не участвую в президентских выборах», — заявил он.

Хикенлупер отметил, что его предвыборная кампания не принесла успеха, на который рассчитывала его команда. В конце сообщения он поблагодарил всех, кто оказал ему помощь или поддержку в ходе предвыборной гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард временно приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в учениях Национальной гвардии. Она отправится на военные учения Нацгвардии США, которые будут проходит в Индонезии. Ранее Габбард проходила военную службу в Ираке.

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