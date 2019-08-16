Пхеньян, , 03:53 — REGNUM

Северная Корея отказывается вести какие-либо переговоры с Южной Кореей из-за участия Сеула в военных учениях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для прекращения переговоров стало участие Южной Кореи в совместных с США военных учениях. По мнению ЦТАК, Сеул намерен «получить улов» за счет нового этапа переговоров КНДР и Соединенных Штатов, который якобы наступит сам по себе. Пхеньян резко осудил такую политику Сеула и подчеркнул, что КНДР «больше не о чем разговаривать» с южнокорейскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа ЦТАК выступило с осуждением планов Соединенных Штатов разместить ракеты средней дальности на территории Южной Кореи. По мнению агентства, Сеул, согласившись на размещение ракет, становится «живым щитом от пуль», а сам факт размещения ракет вызовет рост напряженности на Корейском полуострове.

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