Вашингтон, , 03:48 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп задумался о приобретении Грендландии, которая в настоящее время принадлежит Дании, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, Трамп неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты приобрести остров, и с интересом наблюдал за обсуждением. Советники, как утверждается, обсуждали приобретение Гренландии в контексте расширения американского военного присутствия в Арктике. Также Трамп поручал юрисконсульту своей администрации проведение правовой экспертизы возможной покупки.

Ряд советников американского президента поддержал покупку острова и счел эту инициативу экономически целесообразной. Другие же предполагают, что покупка Гренландии является неким «мимолетным увлечением Трампа», которые не получит практической реализации. При этом источники затруднились ответить, насколько серьезно к этой затее относится сам американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее датские СМИ назвали пять причин для визита Трампа в Данию. Одной из причин было названо желание Соединенных Штатов решить вопрос конкуренции в арктическом регионе, в том числе и в Гренландии.

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