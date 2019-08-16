Дамаск, , 03:10 — REGNUM

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военным объектам в провинции Хама, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

По словам источника, ракетная атака была осуществлена из воздушного пространства Ливана. Целью ракет были военные объекты в городе Масъяф. Отмечается, что сирийское ПВО смогли сбить одну из ракет. Также очевидцы сообщают, что в ночь на 16 августа в городе были слышны сильные взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа боевики незаконных формирований обстреляли из реактивной системы залпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Ракеты разорвались в населенном пункте Руайсэд Афиф. Никаких разрушений или пострадавших в результате атаки не было.

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