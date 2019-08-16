Ляонин, Китай, , 02:43 — REGNUM

Бывший высокопоставленный законодатель из Внутренней Монголии на севере Китая Син Юнь предстал перед Промежуточным народным судом города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая за получение взяток, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии Син Юнь обвиняется в использовании его должностного положения в целях личного материального обогащения за счет лоббирования интересов третьих лиц и продвижения тех по службе в период с 1996 по 2016 годы.

Выяснилось, что Син получил денег и ценных вещей за указанный период на 449 млн юаней (около $63,9 млн) лично или через родственников. Во время судебного заседания прокуратура представила доказательства. Чиновник признал свою вину и выразил раскаяние в своем последнем слове. Приговор будет оглашен позже.

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