Вашингтон, , 02:24 — REGNUM

В Соединенных Штатах необходимо усилить контроль за оборотом оружия, а также построить больше психиатрических лечебниц, чтобы предотвратить случаи стрельбы в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы не хотим, чтобы сумасшедшие люди владели оружием. Это они нажимают на спусковой крючок, оружие само по себе не стреляет… Нам следует больше уделять внимание психическим болезням», — заявил он.

Он подчеркнул, что обсуждал с представителями Республиканской партии США возможность ужесточения контроля за приобретением оружия и усложнения проверок для покупателей.

«Я хочу, чтобы люди запомнили слова «психическая болезнь». Эти люди психически больны. Я думаю, мы должны строить соответствующие учреждения снова», — добавил Трамп.

По его словам, в Соединенных Штатах в 1960—1970-х годах закрылась масса психиатрических учреждений, а их пациентов просто выпустили на улицы. По мнению американского президента, необходимо вновь открывать психиатрические больницы.

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