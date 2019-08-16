Вашингтон, , 02:11 — REGNUM

Телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином проведёт в скором времени американский президент Дональд Трамп, сообщил журналистам глава Штатов перед своим вылетом в штат Нью-Гэмпшир.

Журналистов интересовало отношение Трампа к обострению торговой войны с Китаем и её последствиями, которые уже показывают себя на биржевых торгах. Глава Штатов заявил по этому поводу, что торговая война не опасна для Вашингтона — зато она тормозит экономику Китая.

Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что считает введение новых пошлин удачным ходом против Китая, у которого «дела идут неважно». Американскую экономику при этом, считает он, ожидает процветание.

«Пошлины очень сильно по ним ударили, а по нам не ударили вовсе», — сказал Трамп.

Напомним, после падения 14 августа промышленные индексы США 15 августа пошли вверх. Американская сторона временно смягчилась и отложила введение новых десятипроцентных пошлин на ряд китайских товаров на середину декабря.

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