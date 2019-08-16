Лондон, , 01:38 — REGNUM

Британские власти требуют, чтобы Тегеран соблюдал обещание не отправлять танкером Grace 1 нефть в Сирию, сообщил МИД Соединённого Королевства.

Комментируя инцидент с Grace 1 15 августа, в Форин-офисе заявили, что Тегеран обещал не отправлять нефть в Сирию — под такие гарантии иранский нефтяной танкер и отпустили.

«Иран должен соблюдать предоставленные им гарантии», — сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Как утверждает Форин-офис, задержание Гибралтаром Grace 1 не связано с тем, что в середине июля в Ормузском проливе иранские военные задержали британский танкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Grace 1 был задержан правительством Гибралтара 15 августа. Поводом стало предположение, что танкер отправляет нефть в Сирию.

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