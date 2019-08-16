Кишинёв, , 01:12 — REGNUM

Правительство и парламент Молдавии предложили 15 августа по две кандидатуры на должность судей Конституционного суда. Как передает ИА REGNUM, парламент выдвинул на эти должности экс-главу Конституционного суда Дмитрия Пулбере и бывшую судью Апелляционной палаты Кишинева Домнику Маноле. А правительство утвердило в должности судей КС экс-советника главы Конституционного суда Любовь Шову и адвоката Николая Рошку.

Всего в КС Молдавии шесть судей. Двоих назначает парламент, двоих правительство и еще двоих — Высший совет магистратуры.

Напомним, 26 июня все судьи Конституционного суда Молдавии объявили об отставке.

КС Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть. Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

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