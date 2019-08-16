Кишинёв, , 00:54 — REGNUM

Парламент Молдавии на заседании 15 августа дал согласие снять иммунитет с бежавшего из страны депутата Илана Шора, осужденного судом первой инстанции по делу о выводе 1 млрд евро из банковской системы Молдавии. Как передает ИА REGNUM, с запросом в парламент обратился и. о. генпрокурора Дмитрий Робу.

Представители фракции партии «Шор» назвали это «политической местью» президент Игоря Додона. После этого фракция покинула заседание. Все остальные фракции, включая оппозиционных демократов проголосовали за снятие иммунитета.

Молдавский суд 25 июля удовлетворил ходатайство прокуроров о заочном аресте депутата Илана Шора, его также объявили в розыск.

Шора в 2017 году приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Шор и его адвокаты обжаловали приговор в Апелляционной палате. До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил его на свободу под судебный контроль. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

14 июля 2019 года Шор покинул Молдавию вместе с правившим страной и обеспечивавшим ему неприкосновенность олигархом Владимиром Плахотнюком. Сейчас Шор предположительно находится в Израиле, гражданством которого он обладает. Он является мужем российской певицы Жасмин.

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