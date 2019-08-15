Хартум, 15 августа 2019, 23:58 — REGNUM
Оппозиция Судана назвала номинанта на пост премьер-министра переходного правительства страны — им станет экономист Абдалла Хамдок, 15 августа передает агентство Reuters.
Соглашение между оппозицией и военным советом Судана было заключено в августе после нескольких месяцев напряженных переговоров, последовавших за свержением многолетнего главы Судана Омара аль-Башира.
По соглашению, десять постов в переходном правительстве поровну поделены между военными и оппозицией, также в него войдет одно «нейтральное» гражданское лицо.
Премьер-министр номинируется альянсом «Сил свободы и перемен», в которую входят основные оппозиционные группы Судана.
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