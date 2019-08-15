Москва, , 22:24 — REGNUM

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает телеканал RT.

Встреча глав военных ведомств России и Венесуэлы состоялась в Москве.

Шойгу и Лопес детально обсудили ситуацию в Венесуэле, а также двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Стоит отметить, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой усилилось после того, как США перешли к неприкрытым попыткам превратить Боливарианскую республику в свою полуколонию.