Вашингтон, 15 августа 2019, 21:35 — REGNUM
Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что китайский Гонконг может «потерять репутацию» спокойного финансового центра в случае жесткого подавления протестов, 15 августа передает агентство Reuters.
Болтон также заявил, что в США «помнят голоса китайцев, требующих свободы и демократии… и репрессии китайского правительства в 1989 году», во время подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.
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