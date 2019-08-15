Цхинвал, , 21:24 — REGNUM

Сотрудники криминальной милиции МВД Южной Осетии прошли учебно-тренировочные стрельбы из табельного оружия на полигоне министерства внутренних дел, сообщает 15 августа ИА «Рес».

Милиционеры прошли инструктаж старшего инструктора по боевой и физической подготовке ОМОН. Сотрудники упражнялись в стрельбе из пистолетов системы Макарова, Стечкина и Ярыгина на дистанции 25 метров из положения стоя. Начальник отдела служебно-боевой подготовки управления по работе с личным составом МВД Южной Осетии Станислав Хуриев подчеркнул, что огневая подготовка является важным компонентом повышения профессиональной квалификации милиционеров.

Учебно-тренировочные стрельбы проходят в соответствии с планом об организации служебно-боевой и морально-психологической подготовки личного состава МВД в 2019 году. Тренировочные стрельбы предстоит пройти и другим подразделениям министерства внутренних дел Южной Осетии.

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