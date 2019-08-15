Цхинвал, , 21:11 — REGNUM

Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа. Об этом сообщило ИА «Рес».

В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства были выражены обвинения российским военным в возведении пограничных заграждений на территории Южной Осетии.

«На самом деле эти обвинения в адрес России и ее военных являются совершенно необоснованными и преследуют лишь цель в очередной раз представить российское присутствие в Южной Осетии в неблаговидном свете перед международным сообществом», — отметил полпред. Мурат Джиоев указал, что все работы проводятся пограничной службой Южной Осетии на югоосетинской территории и в удалении от линии границы.

Политический представитель президента добавил, что Южная Осетия неоднократно предлагала грузинской стороне начать демаркационные работы, однако Грузия отказывается участвовать в работах по обозначению линии границы. Южноосетинская делегация обращалась к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье выступить в качестве посредников между Южной Осетией и Грузией в этом вопросе, но это также не дало результата.

«Грузинские власти, часто повторяя свою сказку о «российской оккупации», пытаются убедить международное сообщество в нарушении «прав Грузии» на Южную Осетию. Это можно назвать не иначе, как информационной войной Грузии против Южной Осетии и ее народа», — добавил Джиоев.

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