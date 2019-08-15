Бишкек, , 21:04 — REGNUM

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении Робина Орд-Смита на должность бизнес-омбудсмена Киргизии. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба правительства.

Отметим, что бывший посол Великобритании Орд-Смит стал первым в истории республики официальным уполномоченным по защите интересов субъектов предпринимательской деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что Робин Орд Смит проработал на посту главы дипломатического представительства Великобритании в Киргизии в период с 2015 года по март 2019 года. Ранее он также возглавлял британское посольство в Таджикистане —с 2012 по 2015 годы.

Робин Орд Смит стал известен в Киргизии благодаря регулярному появлению на публике, в том числе и на официальных мероприятиях, в необычных носках.