Бишкек, , 20:14 — REGNUM

На территории военной авиабазы «Кант», расположенной в 20 км к востоку от столицы Киргизии, прошли учения по противодействию терроризму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе российского военного объекта.

По замыслу тренировочного мероприятия группа условного противника, состоящая из 25 боевиков, совершила нападение на авиабазу с целью захвата оружия и штаба войсковой части.

В ходе учений личный состав подразделений антитеррора отработал практические действия по блокированию и ликвидации условного противника, по эвакуации раненых военнослужащих с поля боя, а также по оперативному выводу военной техники в экстренной обстановке.

При проведении учений, было задействовано 9 единиц военной техники, включая два БТР-80, а также свыше 60 военнослужащих. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы дымовые шашки и взрывпакеты.

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