Ковров, Владимирская область, , 20:07 — REGNUM

Во Владимирской области глава города Коврова Анатолий Зотов 14 августа совместно с председателем совета народных депутатов Ириной Зотовой провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам пяти лет работы.

В 2019 году истекает срок полномочий как мэра, так и совета народных депутатов. В единый день голосования 8 сентября горожане выберут новых депутатов, а тем в свою очередь предстоит провести конкурс на должность сити-менеджера. Зотов был избран главой Коврова 14 сентября 2014 года, набрав 75,6% голосов избирателей. Таким образом, он станет последним избранным мэром города. В борьбе за пост сити-менеджера Зотов бороться отказался — он не подал документы на конкурс.

«Наиболее эффективно работает человек первые пять лет. Это наиболее эффективно. И, естественно, в последующем начинают замыливаться глаза, острота пропадает. Вообще-то, норма у военных — пять лет на одной должности. А я военный, поэтому чётко понимаю, что нужен другой шаг к другому человеку, и, возможно, он будет более продуктивным для города», — цитирует слова Зотова портал Zebra.tv.