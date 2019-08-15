Бишкек, , 19:19 — REGNUM

«Репортеры без границ» считают нарушением свободы прессы закрытие киргизского оппозиционного телеканала «Апрель», принадлежащего экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом говорится в заявлении европейской неправительственной организации.

«Репортеры без границ» призвали президента, правительство и парламент республики возобновить его вещание.

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Правозащитники отмечают, что власти Киргизии назвали закрытие «Апреля» лишь одной из мер, принятых для замораживания активов Атамбаева, который был арестован 8 августа 2019 года по обвинению в коррупции. Министерство культуры республики также настаивает на том, что закрытие телеканала не имеет ничего общего с его медийным содержанием или критикой действующей власти.

«Следственные действия по активам Алмазбека Атамбаева не может быть использовано для оправдания подобного нарушения свободы прессы, тем более что телеканал «Апрель» не обвиняют в нарушении закона. Мы призываем власти отменить эту чрезмерную меру и защитить плюрализм СМИ», — подчеркивает глава регионального представительства «Репортеры без границ» Йоханн Бир.

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