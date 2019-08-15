Москва, 15 августа 2019, 19:13 — REGNUM
Современный мир находится в ситуации возрастающей опасности ядерной войны, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты объявили о том, что они видят необходимость заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 29-х австралийско-американских консультаций, участие в которых приняли госсекретарь Майк Помпео, министр обороны США Марк Эспер, а также главы МИД и минобороны Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс.
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