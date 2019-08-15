Москва, , 19:13 — REGNUM

Современный мир находится в ситуации возрастающей опасности ядерной войны, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Когда-то мир держался на равновесии страха, когда было равенство и в страхе, и в военном потенциале, — сказал Морозов. — Это удерживало мир от глобального ядерного конфликта. Но сегодня ломается конструкция равновесия страха. Когда одна из сторон говорит, что все прежние сдерживающие факторы её не устраивают. Её не устраивает договор по ПРО, её не устраивает ДРСМД. Теперь она ставит под сомнение и третью составляющую этого баланса — договор о стратегическом оружии. Если равновесие сломано, то появляется соблазн на первый упреждающий ядерный удар. Вот в чём опасность развития событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты объявили о том, что они видят необходимость заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 29-х австралийско-американских консультаций, участие в которых приняли госсекретарь Майк Помпео, министр обороны США Марк Эспер, а также главы МИД и минобороны Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс.

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