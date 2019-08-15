Москва, , 18:40 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заключить концессионное соглашение с дочерней структурой Газпорома — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» — в целях модернизации аэродрома совместного базирования Левашово под Петербургом.

Военный аэродром Mil.ru

Перечень поручений по вопросу модернизации аэродрома Левашово опубликован на сайте Кремля.

Стороной соглашения с концессионером станет Российская Федерация, от имени которой выступает Минобороны России

Объектами концессионного соглашения на аэродроме Левашово названы здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации полетов воздушных судов.

Завершение работ по реконструкции аэродрома должно произойти не позднее 2022 года.

Правительству предлагается рассмотреть вопрос о наделении Минобороны России полномочиями по распоряжению земельными участками, на которых размещается аэродром совместного базирования Левашово и об отчуждении из государственной собственности земельного участка площадью 198 гектаров, средства от которого будут направлены на реконструкцию объектов на территории аэродрома Левашово.

Поручения главы государства необходимо реализовать в срок — 1 декабря 2019 года, ответственным за исполнение указан премьер Дмитрий Медведев.

Аэродром находится возле поселкаЛевашово Выборгского района Санкт-Петербурга. Это военный аэродром, который с 2007 года используется также и в гражданских целях. С 2015 году компания «Газпромавиа» получила разрешение на использование аэродрома, тогда же началась работа по созданию аэровокзала, реконструкции взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры.