Киев, , 18:15 — REGNUM

Жена задержанного накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчак Юлия Грымчак выразила беспокойство состоянием здоровья своего мужа, «поскольку не может передать ему сигареты».

Соответствующее заявление она сделала 15 августа во время общения с прессой в Киеве. передает корреспондент ИА REGNUM

«Я пытаюсь передать ему вещи, потому что он в том, в чем вышел (из дому — ред.). Во-вторых, он курит, я не представляю, как он сейчас себя чувствует. Не могу передать (сигареты — ред.)», — жалуется Грымчак.

Также женщина заявила, что ее шокирует перспектива выходить на работу, поскольку до этого семья жила на зарплату мужа.

«Я обратилась за защитой к обществу, потому что у нас есть только трехкомнатная квартира, у нас нет даже машины. О каких деньгах может идти речь, изъятых у нас, я вообще не понимаю? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца. А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей… Я нахожусь на двух магистратурах, обучаюсь на дневной и заочной. Он кормит меня, трех детей и двух мам, одна из которых вчера была прооперирована… Выходит, мне нужно все бросать и идти работать… Я в шоке была», — сказал Грымчак.

Кроме того, она выразила возмущение, что обыски в квартире Грымчака инициировал судья из Черниговской области, хотя фигурант имеет донецкую прописку.

В свою очередь, бизнесмен Евгений Черняк сообщает, что адвокат Грымчака уже заявила, что никакой взятки не было.

«И вообще во взятке были не деньги, а календарики. Календарики. Вместо. Денег. Что ещё эти патриотические патриоты придумают, чтобы уровень их патриотизма стал патриотичнее?!», — задается вопросом бизнесмен, подчеркивая, что уровень в этом деле маразма «зашкаливает».

»Вор обычный. Все привыкли. Патриотически настроен. На всех эфирах хамил. Беспричинно пел гимн. Занимался тем, что разжигал ненависть между людьми. Ему это было выгодно. Воровать так легче. Это вызов для новой команды. Если очередной псевдопатриот отмажется — это будет серьёзным ударом по ожиданиям людей. И не нужно ссылаться на то, что он вор, но наш вор, потому, что очень патриотичен. Это не работает. Пусть докажет честным соблюдением закона свой патриотизм, а это значит в тюрьму на 10 лет. А его друзья, однопартийцы, пусть перестанут его поддерживать и отмазывать, тогда я поверю, что они не врут в каждой своей букве, отвлекая патриотизмом от воровства», — также отмечает Черняк.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 14 августа в среду, 14 августа Юрия Грымчака и его помощника силовикизадержали по подозрению в вымогательстве1,1 млн долларов. Задержание произошло во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.