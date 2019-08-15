Киев, , 17:56 — REGNUM

Экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов выразил уверенность в том, что уголовное производство в отношении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака дойдет до суда и закончится вынесением приговора.

Соответствующее заявление Портнов сделал 15 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

Он сообщил, что сегодня «у таких как Грымчак» исчезли покровители в виде Порошенко и действующего генерального прокурора Юрия Луценко.

«Что касается вчерашнего эпизода, он простой как дверь. Очевидно, что была санкционированная судом оперативно-техническая работа… Сомневаться в том, что это дойдет до суда, я бы не спешил. Это дойдет до суда, думаю, закончится приговором», — сказал Портнов.

Юрист сообщил, что через две недели генпрокурор Украины Юрий Луценко будет уволен с должности, поэтому не успеет спасти «своего друга» Грымчака.

«Напомню, Грымчак является одним из ближайших людей Порошенко. Это — большой порохобот. Он личный друг генерального прокурора Украины Луценко. Он был с ним много лет в одной политической силе, у них единая история. … То, что вчера генпрокурор перешел в наступление, думаю, это от безысходности. Какой у него был вариант пытаться спасти своего друга? Нет, тут нужно было уже возглавлять движение против него, видимо, на будущее планируя его как-то процедурно и процессуально вывести. У генпрокурора не будет времени, ему осталось две недели работать», — сказал Портнов.

Он также сообщил, что уголовное дело квалифицировано как «мошенничество», поскольку Грымчак хотел решить дело с чиновниками КГГА и министерства культуры.

«Он брал деньги не за свои непосредственные функции и полномочия. Он был как посредник, он осуществлял мошенничество», — пояснил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 августа всотрудники Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задержали замминистра МинВОТ Грымчака при получении взятки в 480 тысяч долларов. Всего чиновник потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.