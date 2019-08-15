Астрахань, , 17:56 — REGNUM

В Астраханской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района города Астрахани, а ныне замглавы администрации района, обвиняемого превышении должностных полномочий, и бывшего главного специалиста инспекции Государственного строительного надзора службы строительного надзора Астраханской области, обвиняемого в халатности. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района во время своей работы в должности — с июня 2013 года по июль 2019 года — не включил в программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019−2024 годы» многоквартирный дом по улице Ахшарумова до 1917 года постройки. При этом недостатка в материальных и финансовых ресурсов не было, а техническое состояние дома оценивалось как аварийное.

Фигурант второго дела, являясь главным специалистом областной инспекции Государственного строительного надзора службы строительного надзора, в сентябре 2015 года изготовил заключение о соответствии жилого дома в микрорайоне «Западный-2» проектной документации. При этом он не провёл визуального и инструментального контроля работ и не удостоверился в их соответствии требованиям технических регламентов и рабочему проекту. В итоге заключение не соответствовало действительности.

Оба уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.