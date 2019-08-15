Москва, , 17:58 — REGNUM

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Санкт-Петербург местом проведения саммитов БРИКС и ШОС в 2020 году.

«Определить г. Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», — говорится в указе главы государства от 15 августа, опубликованном сегодня же на портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что оба саммита пройдут в Челябинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках деловой программы саммитов в Челябинске мероприятия всё-таки состоятся, то есть Южный Урал посетят зарубежные гости.

Читайте ранее в этом сюжете: «Проигрыш для всего Урала»: о переносе саммита ШОС из Челябинска