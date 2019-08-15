Москва, , 17:39 — REGNUM

Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа рассмотрит в том числе вопрос публикации неверных информационных материалов, которые появляются в самых популярных новостях Яндекса и других новостных агрегаторов. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM15 августа.

«Тема фейковых новостей в Яндексе будет рассмотрена на внеочередном Совете Думы 19 августа», — заявил Володин.

Ранее с предложением пригласить представителей новостных агрегаторов в Госдуму выступил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Так, накануне в «топах» новостей оказался материал о том, что в Госдуме предлагают запретить гражданам использовать старые автомобилей. С таким предложением к Минтрансу обратилась замглавы комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина («Единая Россия»), однако большинство депутатов и сам спикер Госдумы такую идею не поддержали. Однако у агрегаторов новость сохранялась в качестве одной из наиболее популярных. По словам Исаева, депутаты считают необходимым обсудить вопросы подобного искажения информации.

«В связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина («Единая Россия») об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства», — отмечал Исаев.

Вячеслав Володин согласился с предложением Исаева — депутаты рассмотрят вопрос на внеочередном заседании Совета Думы, которое посвящено ограничению иностранного вмешательства в выборы в РФ.

«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки», — заявил Володин.

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