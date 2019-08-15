Москва, , 17:17 — REGNUM

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в совершении государственной измены. Об этом 15 августа сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По её словам, постановление было вынесено судом во вторник, 13 августа. Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК «Государственная измена», помещён под стражу на два месяца — до 12 октября.

Пресс-секретарь назвала имя подозреваемого — Лыхмус Сергей Викторович. Других подробностей дела не раскрывается, поскольку его материалы засекречены.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент за последние две недели. 31 июля сообщалось об аресте Лефортовским судом ещё одного гражданина, подозреваемого в госизмене. Подробности дела также были засекречены.