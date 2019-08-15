Москва, , 17:07 — REGNUM

Власти Москвы согласовали проведение 17 августа митинга на проспекте Академика Сахарова, заявку на который подавало столичное отделение КПРФ. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее КПРФ подавала заявку на проведение 17 августа на площади Революции митинга «За честные и чистые выборы» с количеством участников до пяти тысяч человек.

«По договорённости с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома №9», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим департамент отклонил заявку от группы граждан на проведение 17 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с требованием «об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Мосгордумы и об освобождении политических заключённых» с количеством участников до 30 тысяч человек.

Как пояснили в департаменте, в проведении шествии было отказано в связи с несвоевременной подачей уведомления. Отмечается, что «организаторам в установленном порядке направлены ответы с разъяснениями».