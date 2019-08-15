Москва, , 16:15 — REGNUM

Житель Саранска, задержанный за жестокие пытки и покушение на убийство девушки на территории Новой Москвы, оказался активным участником несогласованного митинга в центре столицы 27 июля. На причастность обвиняемого к событиям в Москве обратило внимание мордовское издание «Столица С».

Задержанный за попытку убийства юноша-садист оказался активистом Навального

Газета приводит свои данные о том, что предшествовало задержанию 20-летнего молодого человека. По опубликованным сведениям, 11 августа после ссоры с 17-летней девушкой, которая решила прекратить отношения после года встреч, он вывез её в лесополосу, жестоко избил и нанёс несколько ударов ножом в шею и грудь. «В порыве ярости «палач» попытался отрезать грудь, а по ходу «пьесы» пробил несчастной легкие. В четырех местах!» — сообщает издание.

От неминуемой гибели девушку спас телефонный звонок матери. Жертва садиста смогла нажать кнопку ответа, а мать, услышав крики дочери, вызвала полицию. «Полицейские, которые помчались на вызов, услышали крик из лесополосы и побежали на звук. В траве они увидели силуэт хрупкой девушки, а рядом едва стоял на ногах весь в крови ее мучитель», — описывает дальнейшие события «Московский комсомолец».

РЕН-ТВ называет имя задержанного — Роман Антипов. А «Столица С» обращает внимание, что его фотографии ранее «засветились» на отчётах с прошедшего 27 июля несогласованного митинга в центре Москвы.

В аккаунте «Команда Навального» действительно можно найти публикацию от 30 июля с фотоотчётом о прошедшем мероприятии. На одной из фотографий Роман Антипов держит в руках плакат с именами получивших административные аресты организаторов незаконных акций в Москве. Эту же фотографию, как отмечает «Лента.ру», публиковал у себя координатор штаба одного из незарегистрированных кандидатов Борис Золотаревский — он, напомним, на согласованном концерте-митинге 10 августа призвал собравшихся устроить несанкционированные шествия по Москве.

Задержанный за попытку убийства юноша-садист оказался активистом Навального

Аккаунт самого Романа Антипова в социальной сети «ВКонтакте» в настоящее время закрыт. Последнее обновление статуса сделано им 13 августа: «…Свобода есть утрата всяческих надежд».

Как сообщает ГСУ Следственного комитета России по Москве, в отношении задержанного юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, что 27 июля в Москве состоялся несогласованный митинг, организованный группой кандидатов, требовавших зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму без проверки собранных подписей. Вместе с тем, в представленных ими подписных листах было выявлено множество существенных нарушений, таких как поддельные подписи, данные несуществующих или уже умерших людей. Во всех случаях количество недостоверных подписей превышало 10%, что не позволило избирательным комиссиям зарегистрировать этих кандидатов.