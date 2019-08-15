Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети оставил слова восхищения пилотами самолета А321 «Уральских авиалиний», которые сумели посадить падающий борт на кукурузном поле, сохранив более двухсот человеческих жизней.

Беглов напомнил, что оба пилота в разные годы окончили Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

«Дамир Юсупов и Георгий Мурзин закончили наш университет гражданской авиации. Сегодня в Подмосковье они совершили настоящий подвиг. Во время взлета в двигатель попали птицы. Вернуться в аэропорт было невозможно — наши пилоты приняли правильное решение экстренно посадить самолет в поле. Все прошло благополучно для 226 пассажиров и 7 членов команды. Гордимся нашими героями!», — написал врио губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщила ранее авиакомпания, которой принадлежит самолет, командир воздушного судна 41-летний Дамир Юсуповв 2013 году с отличием окончил петербургский вуз, а второй пилот — 23-летний Георгий Мурзин — окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2017 году.

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Напомним, во время взлета самолета, выполнявшего рейс в Симферополь из подмосковного Жуковского, произошло попадание птиц в оба двигателя, это вызвало отказ силовых установок. Борт совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. В самолете, по уточненным данным, находилось 224 пассажира. тяжелых травм никто не получил. В Кремле уже заявили, что экипаж будет награжден.