Анкара, , 16:00 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные Штаты не остановят Анкару в ее стремлении создать зону безопасности на севере Сирии, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы с самого начала говорили что американцам не удастся сорвать контртеррористическую операцию в Сирии, однако они все равно продолжали это делать в Манбидже» , — подчеркнул Чавушоглу во время пресс-конференции во время встречи со своим коллегой из Сьерра-Леоне.

С тех пор, как утверждает глава турецкого внешнеполитического ведомства, территория к востоку от Евфрата стала «логовом террористов», которым Вашингтон оказывает помощь.

Напомним, террористами Анкара считает Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, организации, связанной с Рабочей партией Курдистана.

Турция отрицает вклад курдов в борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако США придерживаются иного мнения, оказывая повстанцам помощь.

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