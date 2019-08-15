Курган, , 15:48 — REGNUM

На официальной встрече с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Вадим Шумков произнёс несколько фраз, которые моментально «ушли в народ». Стенограмма непродолжительного диалога опубликована на сайте Кремля.

«Люди стоят на ногах, уверенность больше», — так характеризовал Вадим Шумков идею о том, что когда люди имеют свой дом, «рождаемость повышается намного лучше, чем в небольших квартирах, взятых в ту же ипотеку».

«Все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около», — пояснил Шумков главе государства выбор в качестве куратора региона министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Когда есть частный автомобиль, а бюджетное обеспечение на душу населения в четыре раза ниже, люди делают выбор «ногами», — объяснил Шумков миграционные процессы в Курганской области, которые с начала 2019 года показывают позитивную динамику сокращения в четыре раза.

Отметим, что во время встречи Владимира Путина с главой Зауралья президент России больше слушал и «был краток».