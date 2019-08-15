Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM

В свердловском заксобрании могут создать рабочую группу, которая подготовит законодательную инициативу для недопущения новых «храмовых» протестов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

Предполагается, что рабочая группа подготовит проект изменений в Градостроительный кодекс РФ, которые касались бы проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Именно несовершенство данных форм и приводит граждан к возмущению, как и в ситуации со строительством храма в Екатеринбурга, уверены члены общественного совета в заксобрании.

Глава совета Владимир Винницкий подчеркнул, что сейчас участники слушаний и обсуждений «не соответствуют кругу заинтересованных лиц». В совете считают, что это могло возникнуть из-за некачественного информирования горожан.

Напомним, протесты против храма Святой Екатерины уже привели к тому, что религиозный объект не будет построен в сквере у Драмтеатра. На ближайшей встрече профильной рабочей группы могут принять решение о том, как быть с опросом о новой площадке для храма.

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