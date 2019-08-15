Мадрид, , 15:43 — REGNUM

Испания по-новому взглянула на свои критерии размещения мигрантов, чтобы справиться с кризисом, связанным с судном Open Arms, сообщает местное издание El Pais. Правительство страны изъявило готовность принять часть беженцев из Ливии, 14 дней остававшихся в ловушке на судне каталонской неправительственной организации. Этому способствовал успех европейской схемы, разрабатывавшейся с начала недели: речь идет о модели распределения по разным странам, координацией которого займется Еврокомиссия.

До этого Испания наотрез отказывалась дать высадиться жертвам кораблекрушения, спасённым в открытом море, мотивируя это тем, что ее побережье и так подвергается наплыву прибывающих из Марокко. Изменение официальной позиции, подтвержденное тремя правительственными источниками, обусловлено тяжелой ситуацией на судне под испанским флагом. Какие именно мигранты из 147, находящихся на Open Arms, смогут сойти на берег в Испании, еще предстоит решить.

Идея европейской схемы, придуманной для решения проблемы, заключается в том, что просящих убежища мигрантов распределят как минимум по десяти государствам ЕС. Помимо Испании, Франция и Германия также подтвердили, что они находятся в контакте с европейскими органами власти, чтобы найти путь выхода из кризиса.