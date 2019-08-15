Оренбург, 15 августа 2019, 15:42 — REGNUM
Отношения России и Китая как динамично развивающиеся во всех направлениях охарактеризовала официальный представитель МИД России, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, который прошел в рамках Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума.
Напомним, с 12 по 18 августа в Оренбурге проходит Международный молодёжный форум «Евразия Global». Мероприятие собрало 800 молодых людей из 108 стран. Ежедневно для участников организуют медийные встречи, темой которых является международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.
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