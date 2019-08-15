Оренбург, , 15:42 — REGNUM

Отношения России и Китая как динамично развивающиеся во всех направлениях охарактеризовала официальный представитель МИД России, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, который прошел в рамках Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума.

«У нас с Китаем сегодня отношения динамично развиваются во всех направлениях. Они достигли наивысшей точки за всю историю партнерства. И это далеко не предел. Есть еще сферы, в которых они могут развиваться. Важно отметить один существенный факт: у нас с Китаем есть стратегическое сходство — мы понимаем роль наших государств на мировой арене и ответственно себя ведем на ней. Это означает, что несем ответственность за свои слова, за выполнение соглашений и подписанных договоров, инициаторами которых мы были. Это, в том числе, использование ресурсов страны во благо своих граждан без ущемления интересов стран-соседей», — сказала Захарова.

Напомним, с 12 по 18 августа в Оренбурге проходит Международный молодёжный форум «Евразия Global». Мероприятие собрало 800 молодых людей из 108 стран. Ежедневно для участников организуют медийные встречи, темой которых является международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.

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